В Подмосковье в Можайском городском округе 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Maserati» не справился с управлением, в результате чего погиб ребенок 2011 года рождения, еще один мальчик 2014 года рождения был госпитализирован. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки „Maserati“, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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