08 июня 2024

В Подмосковье Maserati сбил двух детей на остановке, одного насмерть. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Maserati сбил двух детей на остановке в Подмосковье
Maserati сбил двух детей на остановке в Подмосковье Фото:

В Подмосковье в Можайском городском округе 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Maserati» не справился с управлением, в результате чего погиб ребенок 2011 года рождения, еще один мальчик 2014 года рождения был госпитализирован. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки „Maserati“, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

В Подмосковье произошло ДТП с «Maserati»
В Подмосковье произошло ДТП с «Maserati»
Фото:
«Maserati» снес остановку, где стояли дети
«Maserati» снес остановку, где стояли дети
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в Можайском городском округе 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Maserati» не справился с управлением, в результате чего погиб ребенок 2011 года рождения, еще один мальчик 2014 года рождения был госпитализирован. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области. «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки „Maserati“, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта, на которой стояли двое несовершеннолетних», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.  Сотрудники Госавтоинспекции проводят все необходимые мероприятия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...