Baza: громкий звук взрыва в подмосковных Люберцах

Звуки взрыва были слышны неподалеку от ЖК «Самолет
Громкий звук взрыва в подмосковных Люберцах. Об этом сообщают местные жители.
«Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова», — пишет в своем telegram-канале Baza. Там уточнили, что это неподалеку от ЖК «Самолет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Московской области. Ответ ожидается.
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