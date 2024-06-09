Baza: громкий звук взрыва в подмосковных Люберцах

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ЖК "Макаровский". Екатеринбург, жк макаровский, макаровский жк
Звуки взрыва были слышны неподалеку от ЖК «Самолет Фото:

Громкий звук взрыва в подмосковных Люберцах. Об этом сообщают местные жители.

«Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова», — пишет в своем telegram-канале Baza. Там уточнили, что это неподалеку от ЖК «Самолет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Московской области. Ответ ожидается.

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Громкий звук взрыва в подмосковных Люберцах. Об этом сообщают местные жители. «Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова», — пишет в своем telegram-канале Baza. Там уточнили, что это неподалеку от ЖК «Самолет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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