ВСУ анонсировали испытания корректируемых авиабомб собственного производства

10 июня 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

ВСУ начнут испытания через несколько недель Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена через несколько недель провести испытания корректируемых авиабомб (КАБ) своего производства. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов. «Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских», — сообщил Голубцов в интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций). По его словам, Украина уже проводит работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе свободнопадающих. Сейчас ВСУ использует западные КАБ. За последние почти два года Украина нарастила производство собственного вооружения, параллельно пытается адаптировать свои установки для работы с западными боеприпасами. Киев также регулярно просит союзников увеличить поставки боеприпасов. Сейчас в распоряжение киевских властей имеются французские управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты AGM-88B, ракеты ATACMS Block IA и QRU дальность пуска порядка 300 км, дроны-камикадзе Tekever AR3 с дальностью 1000 км и другое оружие. Типы вооружения ВСУ ранее проанализировал RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина намерена через несколько недель провести испытания корректируемых авиабомб (КАБ) своего производства. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов. «Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских», — сообщил Голубцов в интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций). По его словам, Украина уже проводит работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе свободнопадающих. Сейчас ВСУ использует западные КАБ. За последние почти два года Украина нарастила производство собственного вооружения, параллельно пытается адаптировать свои установки для работы с западными боеприпасами. Киев также регулярно просит союзников увеличить поставки боеприпасов. Сейчас в распоряжение киевских властей имеются французские управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты AGM-88B, ракеты ATACMS Block IA и QRU дальность пуска порядка 300 км, дроны-камикадзе Tekever AR3 с дальностью 1000 км и другое оружие. Типы вооружения ВСУ ранее проанализировал RT.