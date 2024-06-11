Путин присудил госпремию в области науки президенту Курчатовского института

Президент России Владимир Путин присудил госпремию в области науки и технологий президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Это следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.
«Госпремия в области науки и технологий 2023 года присуждена главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку», — следует из указа, подписанного Путиным. Также госпремию получили другие авторы института за серию значимых фундаментальных и прикладных исследований, а также за разработку конструкторских и технологических решений в области ядерной энергетике.
Кроме этого госпремия в области литературы и искусства присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову. Государственная премия в сфере литературы и искусства была вручена Ольге Таратыновой, руководителю музея-заповедника «Царское Село», и Борису Игдалову, возглавляющему Царскосельскую янтарную мастерскую.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.