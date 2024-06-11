11 июня 2024

Путин присудил госпремию в области науки президенту Курчатовского института

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин присудил госпремию Ковальчуку в области науки и технологий за 2023 год
Путин присудил госпремию Ковальчуку в области науки и технологий за 2023 год Фото:

Президент России Владимир Путин присудил госпремию в области науки и технологий президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Это следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.

«Госпремия в области науки и технологий 2023 года присуждена главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку», — следует из указа, подписанного Путиным. Также госпремию получили другие авторы института за серию значимых фундаментальных и прикладных исследований, а также за разработку конструкторских и технологических решений в области ядерной энергетике.

Кроме этого госпремия в области литературы и искусства присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову. Государственная премия в сфере литературы и искусства была вручена Ольге Таратыновой, руководителю музея-заповедника «Царское Село», и Борису Игдалову, возглавляющему Царскосельскую янтарную мастерскую.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин присудил госпремию в области науки и технологий президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку. Это следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации. «Госпремия в области науки и технологий 2023 года присуждена главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку», — следует из указа, подписанного Путиным. Также госпремию получили другие авторы института за серию значимых фундаментальных и прикладных исследований, а также за разработку конструкторских и технологических решений в области ядерной энергетике. Кроме этого госпремия в области литературы и искусства присуждена оперному певцу Ильдару Абдразакову. Государственная премия в сфере литературы и искусства была вручена Ольге Таратыновой, руководителю музея-заповедника «Царское Село», и Борису Игдалову, возглавляющему Царскосельскую янтарную мастерскую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...