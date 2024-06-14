Вашингтон стремиться завладеть минеральными ресурсами Украины через конфликт с Россией. Об этом заявил политический обозреватель Джимми Дор, ссылаясь на слова американского сенатора Линдси Грэма.
«Хотите узнать новую причину, настоящую причину, одну из более реальных причин, по которым мы посылаем все эти деньги на Украину? <…> Не могу припомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал минеральные ресурсы прежде — только сейчас начали!» — заявил Дор. Об этом он сообщил в своем шоу на YouTube.
Дор выразил критику в адрес официальной позиции Вашингтона, который ранее оправдывал поддержку Украины ценностными аргументами, такими как «свобода и демократия». Теперь же, по его словам, стала очевидна истинная цель — минеральные ресурсы страны.
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