США осознают недопустимость риска ядерной войны и могут начать скрытый диалог с Москвой, который повлияет на украинское руководство. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«У той стороны (у США — прим. URA.RU) все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны», — сказал Азаров в интервью aif.ru. Он добавил, что существует надежда на неформальный и не публичный диалог, который перейдет в некий конкретный договор.
Азаров утверждает, что у США есть полное влияние на украинское правительство, и в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Москвой, Киеву придется их выполнять. Он подчеркивает, что прекращение американской поддержки приведет к падению режима украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее в США заявили, что готовы обсуждать с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к ситуации на Украине. Политолог Малек Дудаков отметил, что вероятность согласия российской стороны на такой диалог крайне мала, передает 360.ru.
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