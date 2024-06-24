Экс-премьер Украины предположил возможность переговоров США и России из-за риска ядерной войны

Азаров: США могут пойти на непубличный диалог с РФ по ядерным рискам
© Служба новостей «URA.RU»
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США могут обсудить с РФ ядерные риски, считает Николай Азаров
США могут обсудить с РФ ядерные риски, считает Николай Азаров Фото:

США осознают недопустимость риска ядерной войны и могут начать скрытый диалог с Москвой, который повлияет на украинское руководство. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«У той стороны (у США — прим. URA.RU) все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны», — сказал Азаров в интервью aif.ru. Он добавил, что существует надежда на неформальный и не публичный диалог, который перейдет в некий конкретный договор. 

Азаров утверждает, что у США есть полное влияние на украинское правительство, и в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Москвой, Киеву придется их выполнять. Он подчеркивает, что прекращение американской поддержки приведет к падению режима украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в США заявили, что готовы обсуждать с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к ситуации на Украине. Политолог Малек Дудаков отметил, что вероятность согласия российской стороны на такой диалог крайне мала, передает 360.ru

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США осознают недопустимость риска ядерной войны и могут начать скрытый диалог с Москвой, который повлияет на украинское руководство. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «У той стороны (у США — прим. URA.RU) все-таки есть какие-то здравые мысли о том, что нельзя планету подвергать риску ядерной войны», — сказал Азаров в интервью aif.ru . Он добавил, что существует надежда на  неформальный и не публичный диалог, который перейдет в некий конкретный договор.  Азаров утверждает, что у США есть полное влияние на украинское правительство, и в случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Москвой, Киеву придется их выполнять. Он подчеркивает, что прекращение американской поддержки приведет к падению режима украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее в США заявили, что готовы обсуждать с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к ситуации на Украине. Политолог Малек Дудаков отметил, что вероятность согласия российской стороны на такой диалог крайне мала, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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