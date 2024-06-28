На Украине изъяли завод Медведчука и Козака

Завод экс-депутатов Рады Украины Тараса Козака и Виктора Медведчука перешло в управление украинского агентства по розыску и менеджменту активов. О передаче предприятия стоимость почти 5 миллионов долларов сообщило государственное бюро расследований страны (ГБР).
«ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США», — передает подробности передачи предприятия РБК. Уточняется, что в государственную собственность перейдет завод по производству кирпича в Львовской области.
Медведчук ранее был внесен в санкционный список ЕС по настоянию Чехии, передает телеканал 360. Ему запретили въезд и транзит через страны Евросоюза, а также заморозили все средства. В свою очередь бывший украинский политик предрек Украине новые референдумы о вхождении в состав России в случае отказа президента страны Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина, передает Царьград. Он считает, что это последний шанс Киева сохранить территории.
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