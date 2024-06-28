28 июня 2024

На Украине изъяли завод Медведчука и Козака

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству кирпича Медведчука и Козака перешел в ведение властей Украины
Завод по производству кирпича Медведчука и Козака перешел в ведение властей Украины Фото:

Завод экс-депутатов Рады Украины Тараса Козака и Виктора Медведчука перешло в управление украинского агентства по розыску и менеджменту активов. О передаче предприятия стоимость почти 5 миллионов долларов сообщило государственное бюро расследований страны (ГБР).

«ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США», — передает подробности передачи предприятия РБК. Уточняется, что в государственную собственность перейдет завод по производству кирпича в Львовской области.

Медведчук ранее был внесен в санкционный список ЕС по настоянию Чехии, передает телеканал 360. Ему запретили въезд и транзит через страны Евросоюза, а также заморозили все средства. В свою очередь бывший украинский политик предрек Украине новые референдумы о вхождении в состав России в случае отказа президента страны Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина, передает Царьград. Он считает, что это последний шанс Киева сохранить территории.

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Завод экс-депутатов Рады Украины Тараса Козака и Виктора Медведчука перешло в управление украинского агентства по розыску и менеджменту активов. О передаче предприятия стоимость почти 5 миллионов долларов сообщило государственное бюро расследований страны (ГБР). «ГБР передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США», — передает подробности передачи предприятия РБК. Уточняется, что в государственную собственность перейдет завод по производству кирпича в Львовской области. Медведчук ранее был внесен в санкционный список ЕС по настоянию Чехии, передает телеканал 360. Ему запретили въезд и транзит через страны Евросоюза, а также заморозили все средства. В свою очередь бывший украинский политик предрек Украине новые референдумы о вхождении в состав России в случае отказа президента страны Владимира Зеленского от мирного плана российского лидера Владимира Путина, передает Царьград. Он считает, что это последний шанс Киева сохранить территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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