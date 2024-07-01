Прокуратура: украинский журналист Гордон* призывал убить Путина

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Гордон,  stock
Против Гордона заведено уголовное дело в России Фото:

Против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, в том числе за призывы к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон разместил на своем канале YouTube заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказала прокурор, ее слова передает РИА Новости.

Кроме того, гособвинитель указала, что Гордон в одном из своих видео призывает к убийству Александра Лукашенко и к развязыванию гражданской войны. В другом видеоролике он распространяет недостоверные сведения и призывает США к военной интервенции против России с использованием ядерного оружия. Дело против Гордона было передано в суд 2 июня.

*Дмитрий Гордон — физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.

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Против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, в том числе за призывы к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда. «У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон разместил на своем канале YouTube заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказала прокурор, ее слова передает РИА Новости. Кроме того, гособвинитель указала, что Гордон в одном из своих видео призывает к убийству Александра Лукашенко и к развязыванию гражданской войны. В другом видеоролике он распространяет недостоверные сведения и призывает США к военной интервенции против России с использованием ядерного оружия. Дело против Гордона было передано в суд 2 июня. *Дмитрий Гордон — физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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