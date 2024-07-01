Прокуратура: украинский журналист Гордон* призывал убить Путина

01 июля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Против Гордона заведено уголовное дело в России Фото: Официальный сайт президента Украины Против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, в том числе за призывы к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда. «У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон разместил на своем канале YouTube заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказала прокурор, ее слова передает РИА Новости. Кроме того, гособвинитель указала, что Гордон в одном из своих видео призывает к убийству Александра Лукашенко и к развязыванию гражданской войны. В другом видеоролике он распространяет недостоверные сведения и призывает США к военной интервенции против России с использованием ядерного оружия. Дело против Гордона было передано в суд 2 июня. *Дмитрий Гордон — физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, в том числе за призывы к убийству президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда. «У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон разместил на своем канале YouTube заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказала прокурор, ее слова передает РИА Новости. Кроме того, гособвинитель указала, что Гордон в одном из своих видео призывает к убийству Александра Лукашенко и к развязыванию гражданской войны. В другом видеоролике он распространяет недостоверные сведения и призывает США к военной интервенции против России с использованием ядерного оружия. Дело против Гордона было передано в суд 2 июня. *Дмитрий Гордон — физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.