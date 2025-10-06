На Украине мобилизовали собаку вслед за котом

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали собаку вместе с владельцем. Об этом сообщили местные паблики, опубликовав видео с места происшествия. До этого военкомы «мобилизовали» кота в Житомире.
«В Киеве бусифицировали собаку — ТЦК задержали ее вместе с владельцем», — говорится в telegram-канале «Политика Страны». Там же было опубликованы кадры с моментом задержания. После публикации видео и скандала животное вернули семье.
Ранее военкомы «мобилизовали» в Житомире местного кота. В киевском ТЦК заявили, что не имеют к этому отношения. Согласно другой версии, кота могли украсть пьяные украинские военные, чтобы подарить Мурчика ребенку. Позднее животное вернули хозяевам.
