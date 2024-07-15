В Кремле раскрыли, планируются ли связи Путина с Трампом

Песков: Путин не собирается звонить Трампу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Песков подчеркнул, что Россия осудила покушение на Трампа Фото:

Президент России Владимир Путин не собирается связываться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на последнего. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет, не связывался, контактов не планируется», — заключил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что Кремль осудил покушение на Трампа. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа случилось 13 июля в ходе его выступления перед избирателями Пенсильвании. Трамп планирует избираться на грядущих выборах президента, которые пройдут в ноябре. Пуля пролетела рядом с головой Трампа и только задела ухо.

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Президент России Владимир Путин не собирается связываться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на последнего. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет, не связывался, контактов не планируется», — заключил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что Кремль осудил покушение на Трампа. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа случилось 13 июля в ходе его выступления перед избирателями Пенсильвании. Трамп планирует избираться на грядущих выборах президента, которые пройдут в ноябре. Пуля пролетела рядом с головой Трампа и только задела ухо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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