В Кремле раскрыли, планируются ли связи Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин не собирается связываться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на последнего. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Нет, не связывался, контактов не планируется», — заключил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что Кремль осудил покушение на Трампа. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа случилось 13 июля в ходе его выступления перед избирателями Пенсильвании. Трамп планирует избираться на грядущих выборах президента, которые пройдут в ноябре. Пуля пролетела рядом с головой Трампа и только задела ухо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.