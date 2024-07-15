В Кремле раскрыли, планируются ли связи Путина с Трампом

Песков: Путин не собирается звонить Трампу

15 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Песков подчеркнул, что Россия осудила покушение на Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не собирается связываться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на последнего. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет, не связывался, контактов не планируется», — заключил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что Кремль осудил покушение на Трампа. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа случилось 13 июля в ходе его выступления перед избирателями Пенсильвании. Трамп планирует избираться на грядущих выборах президента, которые пройдут в ноябре. Пуля пролетела рядом с головой Трампа и только задела ухо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не собирается связываться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом после покушения на последнего. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет, не связывался, контактов не планируется», — заключил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что Кремль осудил покушение на Трампа. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа случилось 13 июля в ходе его выступления перед избирателями Пенсильвании. Трамп планирует избираться на грядущих выборах президента, которые пройдут в ноябре. Пуля пролетела рядом с головой Трампа и только задела ухо.