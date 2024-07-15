Президент Грузии подала иск в суд против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабашвили обратилась с иском против закона об иноагентах в Конституционный суд страны. Об этом рассказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.
«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона», — передали в ТАСС слова Мсхиладзе.
По его словам, закон об иноагентах, принятый в Грузии, вопреки наложенному на него вето президента, противоречит грузинской конституции. В ответ на такие «антидемократичными действиями грузинских властей» США ввели ограничения для этой страны: они заморозили всю помощь Грузии, перенесли военные учения и приостановили процесс интеграцию Грузии в Евросоюз.
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