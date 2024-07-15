Президент Грузии подала иск в суд против закона об иноагентах

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Президент Грузии подала иск против закона об иноагентах, который нарушает конституцию страны. Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабашвили обратилась с иском против закона об иноагентах в Конституционный суд страны. Об этом рассказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона», — передали в ТАСС слова Мсхиладзе.

По его словам, закон об иноагентах, принятый в Грузии, вопреки наложенному на него вето президента, противоречит грузинской конституции. В ответ на такие «антидемократичными действиями грузинских властей» США ввели ограничения для этой страны: они заморозили всю помощь Грузии, перенесли военные учения и приостановили процесс интеграцию Грузии в Евросоюз.

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Президент Грузии Саломе Зурабашвили обратилась с иском против закона об иноагентах в Конституционный суд страны. Об этом рассказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. «Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона», — передали в ТАСС слова Мсхиладзе. По его словам, закон об иноагентах, принятый в Грузии, вопреки наложенному на него вето президента, противоречит грузинской конституции. В ответ на такие «антидемократичными действиями грузинских властей» США ввели ограничения для этой страны: они заморозили всю помощь Грузии, перенесли военные учения и приостановили процесс интеграцию Грузии в Евросоюз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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