Президент Грузии подала иск в суд против закона об иноагентах

15 июля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Президент Грузии подала иск против закона об иноагентах, который нарушает конституцию страны. Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Грузии Саломе Зурабашвили обратилась с иском против закона об иноагентах в Конституционный суд страны. Об этом рассказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. «Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона», — передали в ТАСС слова Мсхиладзе. По его словам, закон об иноагентах, принятый в Грузии, вопреки наложенному на него вето президента, противоречит грузинской конституции. В ответ на такие «антидемократичными действиями грузинских властей» США ввели ограничения для этой страны: они заморозили всю помощь Грузии, перенесли военные учения и приостановили процесс интеграцию Грузии в Евросоюз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Грузии Саломе Зурабашвили обратилась с иском против закона об иноагентах в Конституционный суд страны. Об этом рассказал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. «Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона», — передали в ТАСС слова Мсхиладзе. По его словам, закон об иноагентах, принятый в Грузии, вопреки наложенному на него вето президента, противоречит грузинской конституции. В ответ на такие «антидемократичными действиями грузинских властей» США ввели ограничения для этой страны: они заморозили всю помощь Грузии, перенесли военные учения и приостановили процесс интеграцию Грузии в Евросоюз.