Сальдо раскрыл потери ВСУ при попытке форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ потеряли до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр

ВСУ понесли значительные потери при попытке форсировать Днепр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При попытках форсировать Днепр украинские войска понесли значительные потери. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, тысячи бойцов ВСУ остаются на дне реки.

«С учетом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили 4-5 тысяч. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра», — сказал Сальдо РИА Новости.

По данным NYT, операция по захвату Крынок ВСУ оказалась бесполезной. В Херсонской области пропали без вести 788 украинских военнослужащих. Как пишет «Следствие.Инфо», количество погибших, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок, значительно ниже и составляет около 300 человек.