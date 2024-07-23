Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД РФ сообщило о новых санкциях против Великобритании
МИД РФ сообщило о новых санкциях против Великобритании Фото:

Россия пополнила санкционный список против граждан Великобритании, включив в него 15 человек. Об этом сообщили на сайте МИД РФ. 

"В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа»", — говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что санкции введены против представителей британских частных компаний в области безопасности и  руководителей предприятий ВПК, сотрудничающих с Украиной, а также экспертов и публицистов, выступающих с антироссийской позицией. Всего в список вошли 15 граждан. 

Ранее Россия запретила въезд в страну 22 британским гражданам, которые представляют государственные органы, рынок юридических услуг и IT-сектор Великобритании. В МИД РФ подчеркнули, что британское правительство продолжает следовать антироссийскому курсу, передает 360.ru

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия пополнила санкционный список против граждан Великобритании, включив в него 15 человек. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.  "В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа»", — говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что санкции введены против представителей британских частных компаний в области безопасности и  руководителей предприятий ВПК, сотрудничающих с Украиной, а также экспертов и публицистов, выступающих с антироссийской позицией. Всего в список вошли 15 граждан.  Ранее Россия запретила въезд в страну 22 британским гражданам, которые представляют государственные органы, рынок юридических услуг и IT-сектор Великобритании. В МИД РФ подчеркнули, что британское правительство продолжает следовать антироссийскому курсу, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...