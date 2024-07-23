Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании

Россия пополнила санкционный список против граждан Великобритании, включив в него 15 человек. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
"В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского «стоп-листа»", — говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что санкции введены против представителей британских частных компаний в области безопасности и руководителей предприятий ВПК, сотрудничающих с Украиной, а также экспертов и публицистов, выступающих с антироссийской позицией. Всего в список вошли 15 граждан.
Ранее Россия запретила въезд в страну 22 британским гражданам, которые представляют государственные органы, рынок юридических услуг и IT-сектор Великобритании. В МИД РФ подчеркнули, что британское правительство продолжает следовать антироссийскому курсу, передает 360.ru.
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