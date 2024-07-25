В Кремле обратили внимание на рост цен на авиаперелеты в эконом-классе

В Кремле подтвердили рост цен на авиаперелеты в салонах эконом-класса в России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, к этому приводят «инфляционные процессы».
«Определенные инфляционные процессы есть. Это вызывает обеспокоенность у правительства, у Центробанка. Таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться. Да, инфляционные процессы приводят к повышению цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках», — отметил Песков.
В России, по данным Росстата, стоимость авиаперелетов в салонах эконом-класса за первое полугодие выросла примерно на 30%. Инфляция в годовом выражении составляет в 8,5%.
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