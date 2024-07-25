В Кремле обратили внимание на рост цен на авиаперелеты в эконом-классе

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В Кремле подтвердили рост цен на авиаперелеты в салонах эконом-класса в России
В Кремле подтвердили рост цен на авиаперелеты в салонах эконом-класса в России Фото:

В Кремле подтвердили рост цен на авиаперелеты в салонах эконом-класса в России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, к этому приводят «инфляционные процессы».

«Определенные инфляционные процессы есть. Это вызывает обеспокоенность у правительства, у Центробанка. Таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться. Да, инфляционные процессы приводят к повышению цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках», — отметил Песков.

В России, по данным Росстата, стоимость авиаперелетов в салонах эконом-класса за первое полугодие выросла примерно на 30%. Инфляция в годовом выражении составляет в 8,5%.

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В Кремле подтвердили рост цен на авиаперелеты в салонах эконом-класса в России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, к этому приводят «инфляционные процессы». «Определенные инфляционные процессы есть. Это вызывает обеспокоенность у правительства, у Центробанка. Таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться. Да, инфляционные процессы приводят к повышению цен в различных сегментах, в том числе в авиаперевозках», — отметил Песков. В России, по данным Росстата, стоимость авиаперелетов в салонах эконом-класса за первое полугодие выросла примерно на 30%. Инфляция в годовом выражении составляет в 8,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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