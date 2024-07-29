Астрономы предупредили о сильнейшей магнитной буре в июле

Центр «Фобос»: вспышка на Солнце грозит сильной магнитной бурей
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В конце июня на Землю обрушится сильная магнитная буря Фото:

Сильная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле. Об этом сообщают на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», — отмечается на сайте.

Эксперты предупреждают, что уже в ближайшую ночь ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться, достигая к вечеру максимума класса G3. Однако к концу июля ожидается постепенное уменьшение возмущений магнитосферы, и магнитная буря должна прекратиться.

Ранее врач рассказала, как пережить магнитные бури. Чтобы без лишнего стресса прожить этот период, необходимо соблюдать профилактические меры.

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Сильная вспышка на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле. Об этом сообщают на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос». «Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», — отмечается на сайте. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшую ночь ожидается начало магнитной бури класса G1, которая в течение следующего дня, 30 июля, будет усиливаться, достигая к вечеру максимума класса G3. Однако к концу июля ожидается постепенное уменьшение возмущений магнитосферы, и магнитная буря должна прекратиться. Ранее врач рассказала, как пережить магнитные бури. Чтобы без лишнего стресса прожить этот период, необходимо соблюдать профилактические меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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