Всесторонняя поддержка участников спецоперации и членов их семей не прекращается. В связи с этим президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 400 тысяч рублей, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это не связно с изменением задач в зоне СВО. Это связано с непрекращающимися мерами поддержки участников спецоперации и членов их семей», — отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей всем, кто заключит в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. Не менее такой же суммы рекомендовано выплачивать контрактникам и региональным властям.
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