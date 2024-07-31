Кремль — URA.RU: поддержка участников СВО не прекращается

Песков: новые выплаты контрактникам связаны с непрекращающейся поддержкой бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин подписал указ о новых выплатах контрактникам 31 июля 2024 года
Путин подписал указ о новых выплатах контрактникам 31 июля 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Всесторонняя поддержка участников спецоперации и членов их семей не прекращается. В связи с этим президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 400 тысяч рублей, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это не связно с изменением задач в зоне СВО. Это связано с непрекращающимися мерами поддержки участников спецоперации и членов их семей», — отметил Песков.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей всем, кто заключит в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. Не менее такой же суммы рекомендовано выплачивать контрактникам и региональным властям.

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Всесторонняя поддержка участников спецоперации и членов их семей не прекращается. В связи с этим президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 400 тысяч рублей, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это не связно с изменением задач в зоне СВО. Это связано с непрекращающимися мерами поддержки участников спецоперации и членов их семей», — отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей всем, кто заключит в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт с Минобороны на службу в зоне СВО. Не менее такой же суммы рекомендовано выплачивать контрактникам и региональным властям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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