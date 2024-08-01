Экс-депутат Госдумы Пономарев* попал под удар беспилотника в Киеве

В дом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) под Киевом прилетел дрон ВСУ. Чиновник получил ранения, сообщают журналисты.
«Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев пострадал при атаке дрона на его дом под Киевом», — передает РБК. Отмечается, что беспилотник взорвался в пяти метрах от входа в дом, здание было серьезно разрушено. Сам Пономарев получил ранения на лице. Так, у него остался шрам на носу между глазами, а весь подбородок окровавлен.
Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против Ильи Пономарева. Он обвиняется в оправдании терроризма и распространении ложной информации о российских вооруженных силах. Пресс-служба СК РФ сообщила, что Пономарев, находясь на Украине в 2022 году, участвовал в трансляциях на видеохостинге и давал интервью, в ходе которых якобы распространял недостоверную информацию о ВС РФ.
*Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов
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