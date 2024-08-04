Mash: едва не сбитый самокатчиками пешеход расстрелял их в спину

Самокатчики поплатились за неаккуратную езду
Неизвестный мужчина в Москве расстрелял из травматического пистолета самокатчиков, которые чуть не сбили его. Самокатчики ранены в спины.
«Вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы», — пишет telegram-канал Mash. Там уточняется, что пострадавший стрелял из травматического пистолета. Его недовольство было вызвано тем, что самокатчики его чуть не сбили.
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