Mash: едва не сбитый самокатчиками пешеход расстрелял их в спину

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Самокатчики поплатились за неаккуратную езду Фото:

Неизвестный мужчина в Москве расстрелял из травматического пистолета самокатчиков, которые чуть не сбили его. Самокатчики ранены в спины.

«Вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы», — пишет telegram-канал Mash. Там уточняется, что пострадавший стрелял из травматического пистолета. Его недовольство было вызвано тем, что самокатчики его чуть не сбили.

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Неизвестный мужчина в Москве расстрелял из травматического пистолета самокатчиков, которые чуть не сбили его. Самокатчики ранены в спины. «Вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы», — пишет telegram-канал Mash. Там уточняется, что пострадавший стрелял из травматического пистолета. Его недовольство было вызвано тем, что самокатчики его чуть не сбили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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