Mash: едва не сбитый самокатчиками пешеход расстрелял их в спину

04 августа 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Самокатчики поплатились за неаккуратную езду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Неизвестный мужчина в Москве расстрелял из травматического пистолета самокатчиков, которые чуть не сбили его. Самокатчики ранены в спины. «Вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы», — пишет telegram-канал Mash. Там уточняется, что пострадавший стрелял из травматического пистолета. Его недовольство было вызвано тем, что самокатчики его чуть не сбили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный мужчина в Москве расстрелял из травматического пистолета самокатчиков, которые чуть не сбили его. Самокатчики ранены в спины. «Вооруженный мужчина обстрелял четырех самокатчиков на юге Москвы», — пишет telegram-канал Mash. Там уточняется, что пострадавший стрелял из травматического пистолета. Его недовольство было вызвано тем, что самокатчики его чуть не сбили.