Россиян начали обманывать с помощью VPN-сервисов из-за замедления YouTube

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Россиянам рассказали о новых видах мошенничества, связанных с замедлением YouTube Фото:

Мошенники активно используют проблемы с доступностью YouTube в России для распространения вредоносных программ с помощью VPN-сервисов, представленных как решение для восстановления качества сервиса. Об этом предупреждает куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Злоумышленники предлагают специальные приложения или VPN-сервисы, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга и вернуть прежнее качество работы YouTube. Но на самом деле это вредоносные программы, цель которых — компрометация персональных данных пользователей», — сообщила Храпунова агентству ТАСС.

Для защиты от мошеннических действий Храпунова советует устанавливать антивирусное программное обеспечение, внимательно изучать отзывы и информацию о разработчиках приложений. Куратор также рекомендует быть осторожными с переходами по ссылкам, полученным в мессенджерах и групповых чатах. Эти меры помогут обезопасить личные данные и устройства пользователей.

Проблемы с доступностью YouTube на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.

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Мошенники активно используют проблемы с доступностью YouTube в России для распространения вредоносных программ с помощью VPN-сервисов, представленных как решение для восстановления качества сервиса. Об этом предупреждает куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. «Злоумышленники предлагают специальные приложения или VPN-сервисы, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга и вернуть прежнее качество работы YouTube. Но на самом деле это вредоносные программы, цель которых — компрометация персональных данных пользователей», — сообщила Храпунова агентству ТАСС. Для защиты от мошеннических действий Храпунова советует устанавливать антивирусное программное обеспечение, внимательно изучать отзывы и информацию о разработчиках приложений. Куратор также рекомендует быть осторожными с переходами по ссылкам, полученным в мессенджерах и групповых чатах. Эти меры помогут обезопасить личные данные и устройства пользователей. Проблемы с доступностью YouTube на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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