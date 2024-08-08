Россиян начали обманывать с помощью VPN-сервисов из-за замедления YouTube

08 августа 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Россиянам рассказали о новых видах мошенничества, связанных с замедлением YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники активно используют проблемы с доступностью YouTube в России для распространения вредоносных программ с помощью VPN-сервисов, представленных как решение для восстановления качества сервиса. Об этом предупреждает куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. «Злоумышленники предлагают специальные приложения или VPN-сервисы, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга и вернуть прежнее качество работы YouTube. Но на самом деле это вредоносные программы, цель которых — компрометация персональных данных пользователей», — сообщила Храпунова агентству ТАСС. Для защиты от мошеннических действий Храпунова советует устанавливать антивирусное программное обеспечение, внимательно изучать отзывы и информацию о разработчиках приложений. Куратор также рекомендует быть осторожными с переходами по ссылкам, полученным в мессенджерах и групповых чатах. Эти меры помогут обезопасить личные данные и устройства пользователей. Проблемы с доступностью YouTube на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники активно используют проблемы с доступностью YouTube в России для распространения вредоносных программ с помощью VPN-сервисов, представленных как решение для восстановления качества сервиса. Об этом предупреждает куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. «Злоумышленники предлагают специальные приложения или VPN-сервисы, которые якобы помогут устранить проблемы в работе видеохостинга и вернуть прежнее качество работы YouTube. Но на самом деле это вредоносные программы, цель которых — компрометация персональных данных пользователей», — сообщила Храпунова агентству ТАСС. Для защиты от мошеннических действий Храпунова советует устанавливать антивирусное программное обеспечение, внимательно изучать отзывы и информацию о разработчиках приложений. Куратор также рекомендует быть осторожными с переходами по ссылкам, полученным в мессенджерах и групповых чатах. Эти меры помогут обезопасить личные данные и устройства пользователей. Проблемы с доступностью YouTube на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнув, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.