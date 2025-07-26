Россия возобновила подачу газа в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача российского газа в Армению возобновилась после ремонта трубы
Подача российского газа в Армению возобновилась после ремонта трубы Фото:

Подача российского природного газа в Армению восстановлена после завершения аварийно-восстановительных мероприятий на грузинском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

"С 26 июля возобновлены поставки природного газа в Армению", — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале. 

Работы осуществлялись на стратегически важном отрезке «Казах–Сагурамо», что потребовало временного приостановления транзита голубого топлива. Ранее, 24 июля, компания информировала потребителей о планируемом перерыве в поставках, подчеркнув, что снабжение газом армянских потребителей будет обеспечиваться за счет внутренних резервов, а также дополнительных поставок из Ирана. Благодаря этим мерам удалось избежать введения ограничений для конечных потребителей во время проведения ремонтных работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подача российского природного газа в Армению восстановлена после завершения аварийно-восстановительных мероприятий на грузинском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения». "С 26 июля возобновлены поставки природного газа в Армению", — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале.  Работы осуществлялись на стратегически важном отрезке «Казах–Сагурамо», что потребовало временного приостановления транзита голубого топлива. Ранее, 24 июля, компания информировала потребителей о планируемом перерыве в поставках, подчеркнув, что снабжение газом армянских потребителей будет обеспечиваться за счет внутренних резервов, а также дополнительных поставок из Ирана. Благодаря этим мерам удалось избежать введения ограничений для конечных потребителей во время проведения ремонтных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...