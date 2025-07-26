Россия возобновила подачу газа в Армению

Подача российского природного газа в Армению восстановлена после завершения аварийно-восстановительных мероприятий на грузинском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье». Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».
"С 26 июля возобновлены поставки природного газа в Армению", — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале.
Работы осуществлялись на стратегически важном отрезке «Казах–Сагурамо», что потребовало временного приостановления транзита голубого топлива. Ранее, 24 июля, компания информировала потребителей о планируемом перерыве в поставках, подчеркнув, что снабжение газом армянских потребителей будет обеспечиваться за счет внутренних резервов, а также дополнительных поставок из Ирана. Благодаря этим мерам удалось избежать введения ограничений для конечных потребителей во время проведения ремонтных работ.
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