ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Центральная районная больница города Каменка-Днепровская в Запорожской области попала под артиллерийский обстрел. Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
«ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Набережной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви», — рассказали представители медучреждения. Их слова передает ТАСС. По предварительным данным, никто не пострадал. Также удалось избежать пожара или других серьёзных разрушений.
Ранее, 19 июля, украинская армия нанесла ракетный удар по центральной части Донецка, в результате которого были повреждены жилые дома, торговые помещения и православный храм, а также пострадал как минимум один мирный житель. Обстрел велся из американских РСЗО HIMARS, что привело к разрушениям фасадов зданий и инфраструктуры города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.