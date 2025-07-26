Инспекторы МАГАТЭ увидели, что происходит с Запорожской АЭС после украинских атак

Инспекторам МАГАТЭ на Запорожской АЭС показали место удара дрона по пожарной части и места ударов ВСУ в Энергодаре
Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продемонстрировали участок, куда украинский беспилотник ударил по пожарной части. Об этом рассказали в пресс-службе станции.
«Сегодня сотрудники ЗАЭС провели инспекторов МАГАТЭ, находящихся на станции, по местам вчерашних атак. Представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки», — сказано в сообщении ЗАЭС. Оно опубликовано в telegram-канале станции.
Также инспекторам показали места, подвергшиеся ударам ВСУ в Энергодаре, где в результате погибли мирные жители. В пресс-службе станции отметили, что нахождение международных инспекторов на ЗАЭС в данный напряженный период играет решающую роль для документирования происходящих событий и акцентирует внимание на исключительной опасности подобных инцидентов. Риск для ядерной безопасности, обусловленный такими атаками, по-прежнему остается чрезвычайно серьезным, подчеркнули на станции.
Ранее стало известно, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на стоянку автомобилей возле пожарной части ЗАЭС. В результате были повреждены семь машин. Кроме того, из-за взрыва загорелась сухая трава на прилегающией рядом с теплотрассой территорией.
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