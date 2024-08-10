НАТО подняла в небо истребители из-за самолета РФ около Германии

10 августа 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Самолет Ил-20М был замечен в международном воздушном пространстве у острова в Балтийском море (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский самолет Ил-20М был замечен в международном воздушном пространстве, недалеко от острова Рюген. В связи с этим истребители Швеции и Германии были подняты в небо. Об этом сообщили в военно-воздушных силах ФРГ. «Российский самолет-разведчик влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не вступив в контакт с авиадиспетчерской службой. В ВВС заявили, что самолеты ВВС Германии и Швеции, а также службы управления воздушным движением НАТО в странах Балтии взлетели в пятницу вечером. Они сопровождали российский самолет Ил-20М. Морской патрульный самолет следовал в воздушном пространстве у острова Рюген», — заявили в немецких ВВС. Информацию передает телеканал NTV . Представитель ВВС указал на еженедельные сообщения о том, что российские военные самолеты не поддерживают связь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Обычно эти инциденты не приводят к расследованию, если самолеты не демонстрируют подозрительное поведение или быстро не возвращаются в российское воздушное пространство. Так, в середине июня российский бомбардировщик Су-24 пролетел над шведским островом Готланд, что вызвало внимание Швеции, учитывая его расположение в 350 километрах от Калининградской области России. Тогда на перехват отправились два самолета Jas, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский самолет Ил-20М был замечен в международном воздушном пространстве, недалеко от острова Рюген. В связи с этим истребители Швеции и Германии были подняты в небо. Об этом сообщили в военно-воздушных силах ФРГ. «Российский самолет-разведчик влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не вступив в контакт с авиадиспетчерской службой. В ВВС заявили, что самолеты ВВС Германии и Швеции, а также службы управления воздушным движением НАТО в странах Балтии взлетели в пятницу вечером. Они сопровождали российский самолет Ил-20М. Морской патрульный самолет следовал в воздушном пространстве у острова Рюген», — заявили в немецких ВВС. Информацию передает телеканал NTV. Представитель ВВС указал на еженедельные сообщения о том, что российские военные самолеты не поддерживают связь в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Обычно эти инциденты не приводят к расследованию, если самолеты не демонстрируют подозрительное поведение или быстро не возвращаются в российское воздушное пространство. Так, в середине июня российский бомбардировщик Су-24 пролетел над шведским островом Готланд, что вызвало внимание Швеции, учитывая его расположение в 350 километрах от Калининградской области России. Тогда на перехват отправились два самолета Jas, передает 360.ru.