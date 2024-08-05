Невролог назвала семь простых способов снизить риск развития деменции

Врач-невролог поделилась простыми способами снижения риска развития деменции

Врач перечислила ключевые факторы, улучшающие здоровье Фото: Руслан Яроцкий @ URA.RU

Здоровое питание, социальная активность и решение головоломок помогают предотвратить развитие деменции. Об этом рассказала невролог Кавита Авасти в интервью с издательством Moneycontrol. Врач перечислила ключевые факторы, улучшающие здоровье.

По словам невролога, положительное влияние на здоровье мозга оказывают диеты из продуктов, богатых питательными веществами. Поэтому первый совет — придерживаться здорового питания. Кавита Авасти рекомендует средиземноморскую диету. В этом случае потребляются фрукты, овощи, цельнозерновые продукты (овес, коричневый рис и пшеница), рыба и полезные жиры (оливковое масло, авокадо и орехи).

С повышенным риском развития болезни Альцгеймера связаны ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, рассказала врач. Предотвратить болезни способна регулярная физическая активность. Также занятия спортом способствуют улучшению кровообращения в мозге и росту новых клеток.

По мнению невролога, творчество, головоломки или новые виды деятельности отлично помогают профилактике деменции. Решение различных головоломок, например, кроссвордов и судоку, улучшает когнитивные навыки.

На психическое здоровье человека негативно влияет низкая социальная активность. Поэтому Кавита Авасти рекомендует регулярно общаться с близкими людьми, чтобы не испытывать чувство одиночества. Кроме этого, общение поддерживает активность мозга, т. к. включает в себя умственную деятельность.

Качественный сон снижает риск появления нейродегенеративных заболеваний и напрямую влияет на здоровье мозга. Во время сна мозг очищается от токсинов, которые накапливаются за сутки, а также обрабатывает полученную за день информацию.

Снижают тревожность и улучшают общее эмоциональное состояние медитации, различные техники дыхания. Они способствуют снижению стресса и улучшению работы когнитивных функций мозга.

Важное значение имеют регулярные медицинские осмотры и лечение хронических заболеваний. Например, прогрессирующие диабет и гипертония могут сильно повлиять на развитие деменции. Медицинские осмотры позволяют обнаружить нарушения здоровья на ранних стадиях. После диспансеризации врач сможет составить индивидуальную программу лечения или профилактики болезни Альцгеймера.