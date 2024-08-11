CNN: новый глава ХАМАС обратился к Израилю с просьбой о перемирии

11 августа 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

ХАМАС выразил готовность завершить конфликт с Израилем, передает CNN Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар передал сообщение Израилю через посредников, в котором говорится о перемирии и прекращении огня. Об этом сообщил телеканал CNN. «Лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение о прекращении огня — по крайней мере, именно такое послание египетские и катарские посредники передали израильским официальным лицам», — сообщает CNN cо ссылкой на источники. Отмечается, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу не оглашалась. По словам израильских источников, в США готовы поддержать инициативу Синвара. Власти Штатов будут настаивать на прекращении израильско-палестинского конфликта. Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательного статуса сектора Газа. По его словам, Палестина сформировала «дорожную карту», в основе которой лежит разработанный план по окончанию ситуации в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар передал сообщение Израилю через посредников, в котором говорится о перемирии и прекращении огня. Об этом сообщил телеканал CNN. «Лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение о прекращении огня — по крайней мере, именно такое послание египетские и катарские посредники передали израильским официальным лицам», — сообщает CNN cо ссылкой на источники. Отмечается, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу не оглашалась. По словам израильских источников, в США готовы поддержать инициативу Синвара. Власти Штатов будут настаивать на прекращении израильско-палестинского конфликта. Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательного статуса сектора Газа. По его словам, Палестина сформировала «дорожную карту», в основе которой лежит разработанный план по окончанию ситуации в регионе.