11 августа 2024

CNN: новый глава ХАМАС обратился к Израилю с просьбой о перемирии

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
ХАМАС выразил готовность завершить конфликт с Израилем, передает CNN Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар передал сообщение Израилю через посредников, в котором говорится о перемирии и прекращении огня. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение о прекращении огня — по крайней мере, именно такое послание египетские и катарские посредники передали израильским официальным лицам», — сообщает CNN cо ссылкой на источники. Отмечается, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу не оглашалась.

По словам израильских источников, в США готовы поддержать инициативу Синвара. Власти Штатов будут настаивать на прекращении израильско-палестинского конфликта.

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательного статуса сектора Газа. По его словам, Палестина сформировала «дорожную карту», в основе которой лежит разработанный план по окончанию ситуации в регионе.

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Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар передал сообщение Израилю через посредников, в котором говорится о перемирии и прекращении огня. Об этом сообщил телеканал CNN. «Лидер ХАМАС Яхья Синвар хочет заключить соглашение о прекращении огня — по крайней мере, именно такое послание египетские и катарские посредники передали израильским официальным лицам», — сообщает CNN cо ссылкой на источники. Отмечается, что позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу не оглашалась. По словам израильских источников, в США готовы поддержать инициативу Синвара. Власти Штатов будут настаивать на прекращении израильско-палестинского конфликта. Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательного статуса сектора Газа. По его словам, Палестина сформировала «дорожную карту», в основе которой лежит разработанный план по окончанию ситуации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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