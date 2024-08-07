Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Палестина готова начать переговоры с Израилем, заявил Махмуд Аббас Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательном статусе сектора Газа. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Палестина сформировала политическое видение и подготовила „дорожную карту“. Ее одобрили шесть арабских государств, она представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа», — заявил Махмуд Аббас в интервью РИА Новости.

По его словам, в основе «дорожной карты» лежит план по завершению конфликта на Ближнем Востоке и окончательном закреплении статуса сектора Газа. Он отметил, что механизм региональной безопасности крайне важен для Газы.

Ранее Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В ответ на это Иран и ливанское движение «Хезболла» заявили, что нанесут мощный удар. Подробности — в материале URA.RU.

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Палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательном статусе сектора Газа. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас. «Палестина сформировала политическое видение и подготовила „дорожную карту“. Ее одобрили шесть арабских государств, она представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа», — заявил Махмуд Аббас в интервью РИА Новости. По его словам, в основе «дорожной карты» лежит план по завершению конфликта на Ближнем Востоке и окончательном закреплении статуса сектора Газа. Он отметил, что механизм региональной безопасности крайне важен для Газы. Ранее Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В ответ на это Иран и ливанское движение «Хезболла» заявили, что нанесут мощный удар. Подробности — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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