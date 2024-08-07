Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем

Палестинская сторона готова к мирным переговорам с Израилем насчет конца военного конфликта и окончательном статусе сектора Газа. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
«Палестина сформировала политическое видение и подготовила „дорожную карту“. Ее одобрили шесть арабских государств, она представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа», — заявил Махмуд Аббас в интервью РИА Новости.
По его словам, в основе «дорожной карты» лежит план по завершению конфликта на Ближнем Востоке и окончательном закреплении статуса сектора Газа. Он отметил, что механизм региональной безопасности крайне важен для Газы.
Ранее Израиль ликвидировал главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В ответ на это Иран и ливанское движение «Хезболла» заявили, что нанесут мощный удар. Подробности — в материале URA.RU.
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