МИД РФ вызвало диппредставителя Молдовы из-за F-16 на территории республики

Временный поверенный в делах Республики Молдова в России А.Кетрару 13 августа был вызван в МИД РФ. Ему была выражена озабоченность по поводу информации о возможном размещении самолетов F-16, которые Украина получила от Запада, на молдавских аэродромах.
«Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты „F-16“, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — написали на сайте ведомства. Также были затронуты вопросы милитаризации Молдавии и проведения совместных учений с НАТО, что противоречит нейтральному статусу страны, подчеркнул Кетрару.
Российская сторона отвергла заявление МИД Молдавии о незаконном присутствии российских военных в Приднестровье. Россия призвала Молдову строго придерживаться своего нейтрального статуса и избегать действий, которые могут усугубить украинский кризис и повлиять на ситуацию в Приднестровье.
Ранее МИД Молдавии опровергло сведения о размещении F-16 для Украины. В министерстве подчеркнули, что Молдавия не будет принимать вооружение и военную технику, пишет газета «Взгляд».
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