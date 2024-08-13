МИД РФ вызвало диппредставителя Молдовы из-за F-16 на территории республики

13 августа 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

МИД РФ выразило озабоченность диппредставителю Молдовы по поводу информации о размещении украинских F-16 на молдавских аэродромах Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Временный поверенный в делах Республики Молдова в России А.Кетрару 13 августа был вызван в МИД РФ. Ему была выражена озабоченность по поводу информации о возможном размещении самолетов F-16, которые Украина получила от Запада, на молдавских аэродромах. «Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты „F-16“, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — написали на сайте ведомства. Также были затронуты вопросы милитаризации Молдавии и проведения совместных учений с НАТО, что противоречит нейтральному статусу страны, подчеркнул Кетрару. Российская сторона отвергла заявление МИД Молдавии о незаконном присутствии российских военных в Приднестровье. Россия призвала Молдову строго придерживаться своего нейтрального статуса и избегать действий, которые могут усугубить украинский кризис и повлиять на ситуацию в Приднестровье. Ранее МИД Молдавии опровергло сведения о размещении F-16 для Украины. В министерстве подчеркнули, что Молдавия не будет принимать вооружение и военную технику, пишет газета «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временный поверенный в делах Республики Молдова в России А.Кетрару 13 августа был вызван в МИД РФ. Ему была выражена озабоченность по поводу информации о возможном размещении самолетов F-16, которые Украина получила от Запада, на молдавских аэродромах. «Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты „F-16“, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — написали на сайте ведомства. Также были затронуты вопросы милитаризации Молдавии и проведения совместных учений с НАТО, что противоречит нейтральному статусу страны, подчеркнул Кетрару. Российская сторона отвергла заявление МИД Молдавии о незаконном присутствии российских военных в Приднестровье. Россия призвала Молдову строго придерживаться своего нейтрального статуса и избегать действий, которые могут усугубить украинский кризис и повлиять на ситуацию в Приднестровье. Ранее МИД Молдавии опровергло сведения о размещении F-16 для Украины. В министерстве подчеркнули, что Молдавия не будет принимать вооружение и военную технику, пишет газета «Взгляд».