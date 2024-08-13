МИД РФ вызвало диппредставителя Молдовы из-за F-16 на территории республики

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16,  stock
МИД РФ выразило озабоченность диппредставителю Молдовы по поводу информации о размещении украинских F-16 на молдавских аэродромах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Временный поверенный в делах Республики Молдова в России А.Кетрару 13 августа был вызван в МИД РФ. Ему была выражена озабоченность по поводу информации о возможном размещении самолетов F-16, которые Украина получила от Запада, на молдавских аэродромах.

«Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты „F-16“, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — написали на сайте ведомства. Также были затронуты вопросы милитаризации Молдавии и проведения совместных учений с НАТО, что противоречит нейтральному статусу страны, подчеркнул Кетрару.

Российская сторона отвергла заявление МИД Молдавии о незаконном присутствии российских военных в Приднестровье. Россия призвала Молдову строго придерживаться своего нейтрального статуса и избегать действий, которые могут усугубить украинский кризис и повлиять на ситуацию в Приднестровье.

Ранее МИД Молдавии опровергло сведения о размещении F-16 для Украины. В министерстве подчеркнули, что Молдавия не будет принимать вооружение и военную технику, пишет газета «Взгляд».

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Временный поверенный в делах Республики Молдова в России А.Кетрару 13 августа был вызван в МИД РФ. Ему была выражена озабоченность по поводу информации о возможном размещении самолетов F-16, которые Украина получила от Запада, на молдавских аэродромах. «Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты „F-16“, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — написали на сайте ведомства. Также были затронуты вопросы милитаризации Молдавии и проведения совместных учений с НАТО, что противоречит нейтральному статусу страны, подчеркнул Кетрару. Российская сторона отвергла заявление МИД Молдавии о незаконном присутствии российских военных в Приднестровье. Россия призвала Молдову строго придерживаться своего нейтрального статуса и избегать действий, которые могут усугубить украинский кризис и повлиять на ситуацию в Приднестровье. Ранее МИД Молдавии опровергло сведения о размещении F-16 для Украины. В министерстве подчеркнули, что Молдавия не будет принимать вооружение и военную технику, пишет газета «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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