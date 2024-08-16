«Священная война за мир»: Ким Чен Ын обратился к Путину

Ким Чен Ын заверил в победе России над Украиной

16 августа 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в день освобождения Кореи Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Лидер КНДР Ким Чен ЫН в честь годовщины независимости Кореи обратился к российскому президенту Владимиру Путину. В своей телеграмме он сделал акцент на дружеских отношениях между странами, а также выразил уверенность в том, что Россия победит в «священной войне за мир» на Украине. «Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын также напомнил о братстве между российским и северокорейским народами. По его словам, это является движущей силой в строительстве многополярного мира. В Корее 15 августа отмечается День освобождения — годовщина завершения 35-летнего колониального правления Японии на Корейском полуострове. Праздник отмечают как Северная, так и Южная Корея. В 1948 году в этот же день было утверждено официальное правительство Кореи. СССР внес весомый вклад в борьбе против Японии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КНДР Ким Чен ЫН в честь годовщины независимости Кореи обратился к российскому президенту Владимиру Путину. В своей телеграмме он сделал акцент на дружеских отношениях между странами, а также выразил уверенность в том, что Россия победит в «священной войне за мир» на Украине. «Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын также напомнил о братстве между российским и северокорейским народами. По его словам, это является движущей силой в строительстве многополярного мира. В Корее 15 августа отмечается День освобождения — годовщина завершения 35-летнего колониального правления Японии на Корейском полуострове. Праздник отмечают как Северная, так и Южная Корея. В 1948 году в этот же день было утверждено официальное правительство Кореи. СССР внес весомый вклад в борьбе против Японии.