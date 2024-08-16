«Священная война за мир»: Ким Чен Ын обратился к Путину

Ким Чен Ын заверил в победе России над Украиной
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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Ким Чен Ын обратился к Владимиру Путину в день освобождения Кореи Фото:

Лидер КНДР Ким Чен ЫН в честь годовщины независимости Кореи обратился к российскому президенту Владимиру Путину. В своей телеграмме он сделал акцент на дружеских отношениях между странами, а также выразил уверенность в том, что Россия победит в «священной войне за мир» на Украине.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын также напомнил о братстве между российским и северокорейским народами. По его словам, это является движущей силой в строительстве многополярного мира.

В Корее 15 августа отмечается День освобождения — годовщина завершения 35-летнего колониального правления Японии на Корейском полуострове. Праздник отмечают как Северная, так и Южная Корея. В 1948 году в этот же день было утверждено официальное правительство Кореи. СССР внес весомый вклад в борьбе против Японии.

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Лидер КНДР Ким Чен ЫН в честь годовщины независимости Кореи обратился к российскому президенту Владимиру Путину. В своей телеграмме он сделал акцент на дружеских отношениях между странами, а также выразил уверенность в том, что Россия победит в «священной войне за мир» на Украине. «Товарищ Ким Чен Ын выразил твердую уверенность, что стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын также напомнил о братстве между российским и северокорейским народами. По его словам, это является движущей силой в строительстве многополярного мира. В Корее 15 августа отмечается День освобождения — годовщина завершения 35-летнего колониального правления Японии на Корейском полуострове. Праздник отмечают как Северная, так и Южная Корея. В 1948 году в этот же день было утверждено официальное правительство Кореи. СССР внес весомый вклад в борьбе против Японии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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