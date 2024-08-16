После атаки на Крымский мост в Керчи ввели режим ЧС

16 августа 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Ночью 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Керчи признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня. К такому решению пришла комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она прошла после атак ВСУ на Крымский мост. «Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», — сообщает администрация Керчи. Там уточнили, что ситуация в городе стабильная. В ночь на 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту тактическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны России, все снаряды были отражены ПВО. Движение на путепроводе было приостановлено. В очередях скопилось около двух тысяч автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Керчи признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня. К такому решению пришла комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она прошла после атак ВСУ на Крымский мост. «Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», — сообщает администрация Керчи. Там уточнили, что ситуация в городе стабильная. В ночь на 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту тактическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны России, все снаряды были отражены ПВО. Движение на путепроводе было приостановлено. В очередях скопилось около двух тысяч автомобилей.