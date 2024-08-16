После атаки на Крымский мост в Керчи ввели режим ЧС

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Ночью 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Керчи признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня. К такому решению пришла комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она прошла после атак ВСУ на Крымский мост.

«Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», — сообщает администрация Керчи. Там уточнили, что ситуация в городе стабильная.

В ночь на 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту тактическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны России, все снаряды были отражены ПВО. Движение на путепроводе было приостановлено. В очередях скопилось около двух тысяч автомобилей.

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В Керчи признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня. К такому решению пришла комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она прошла после атак ВСУ на Крымский мост. «Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», — сообщает администрация Керчи. Там уточнили, что ситуация в городе стабильная. В ночь на 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту тактическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны России, все снаряды были отражены ПВО. Движение на путепроводе было приостановлено. В очередях скопилось около двух тысяч автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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