После атаки на Крымский мост в Керчи ввели режим ЧС

В Керчи признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня. К такому решению пришла комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Она прошла после атак ВСУ на Крымский мост.
«Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования», — сообщает администрация Керчи. Там уточнили, что ситуация в городе стабильная.
В ночь на 16 августа ВСУ пытались нанести групповой удар по Крымскому мосту тактическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны России, все снаряды были отражены ПВО. Движение на путепроводе было приостановлено. В очередях скопилось около двух тысяч автомобилей.
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