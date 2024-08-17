Российский экипаж танка обратил ВСУ в бегство, проехав по минному полю

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ВС РФ на танке проехали через минное поле, заставив бойцов ВСУ отступить, рассказали в Минобороны РФ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский танкист, рядовой Александр Полухин вместе со своим экипажем вынудил украинских солдат отступить, когда солдаты РФ смогли проехать через минное поле. ВСУ покинули свои позиции в ходе боев за один из населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Используя колейный минный трал, экипаж танка рядового Александра Полухина проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку. Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение [украинским силам], — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram.

Накануне ВС РФ смогли освободить три населенных пункта в ДНР — Сергеевку, Лисничное и Ивановку. Кроме того, сообщалось об освобождении двух территорий в Курской области.

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Российский танкист, рядовой Александр Полухин вместе со своим экипажем вынудил украинских солдат отступить, когда солдаты РФ смогли проехать через минное поле. ВСУ покинули свои позиции в ходе боев за один из населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Используя колейный минный трал, экипаж танка рядового Александра Полухина проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку. Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение [украинским силам], — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Накануне ВС РФ смогли освободить три населенных пункта в ДНР — Сергеевку, Лисничное и Ивановку. Кроме того, сообщалось об освобождении двух территорий в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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