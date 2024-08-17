Российский экипаж танка обратил ВСУ в бегство, проехав по минному полю

Российский танкист, рядовой Александр Полухин вместе со своим экипажем вынудил украинских солдат отступить, когда солдаты РФ смогли проехать через минное поле. ВСУ покинули свои позиции в ходе боев за один из населенных пунктов в зоне СВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Используя колейный минный трал, экипаж танка рядового Александра Полухина проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку. Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение [украинским силам], — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram.
Накануне ВС РФ смогли освободить три населенных пункта в ДНР — Сергеевку, Лисничное и Ивановку. Кроме того, сообщалось об освобождении двух территорий в Курской области.
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