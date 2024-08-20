В мире Украина ВСУ модифицировали систему Илона Маска 20 августа 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + ВСУ модифицировали систему Starlink для использования силы спутников в военных целях Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные модифицировали систему Starlink Илона Маска. Это необходимо для использования силы спутников в военные целях, в том числе и в Курской области. «ВСУ кустарно модифицировали систему Starlink Илона Маска. Чтобы снять геоограничения и использовать силу спутников в военных целях — несмотря на запрет от Space X», — пишет telegram-канал Mash. ВСУ снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости благодаря прокси-плате. Украинские бойцы собирались применять переделанные системы для корректировки полетов дронов-камикадзе и при движении бронетехники в приграничье. В июне минобороны США продлило контракт с американским предпринимателем Илоном Маском по использованию интернет-услуг Starlink на Украине. США продлили соглашение с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские военные модифицировали систему Starlink Илона Маска. Это необходимо для использования силы спутников в военные целях, в том числе и в Курской области. «ВСУ кустарно модифицировали систему Starlink Илона Маска. Чтобы снять геоограничения и использовать силу спутников в военных целях — несмотря на запрет от Space X», — пишет telegram-канал Mash. ВСУ снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости благодаря прокси-плате. Украинские бойцы собирались применять переделанные системы для корректировки полетов дронов-камикадзе и при движении бронетехники в приграничье. В июне минобороны США продлило контракт с американским предпринимателем Илоном Маском по использованию интернет-услуг Starlink на Украине. США продлили соглашение с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям