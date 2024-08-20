ВСУ модифицировали систему Илона Маска

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ВСУ модифицировали систему Starlink для использования силы спутников в военных целях Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные модифицировали систему Starlink Илона Маска. Это необходимо для использования силы спутников в военные целях, в том числе и в Курской области.

«ВСУ кустарно модифицировали систему Starlink Илона Маска. Чтобы снять геоограничения и использовать силу спутников в военных целях — несмотря на запрет от Space X», — пишет telegram-канал Mash.

ВСУ снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости благодаря прокси-плате. Украинские бойцы собирались применять переделанные системы для корректировки полетов дронов-камикадзе и при движении бронетехники в приграничье.

В июне минобороны США продлило контракт с американским предпринимателем Илоном Маском по использованию интернет-услуг Starlink на Украине. США продлили соглашение с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.

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Украинские военные модифицировали систему Starlink Илона Маска. Это необходимо для использования силы спутников в военные целях, в том числе и в Курской области. «ВСУ кустарно модифицировали систему Starlink Илона Маска. Чтобы снять геоограничения и использовать силу спутников в военных целях — несмотря на запрет от Space X», — пишет telegram-канал Mash. ВСУ снимали с передатчиков Starlink ограничения региона и скорости благодаря прокси-плате. Украинские бойцы собирались применять переделанные системы для корректировки полетов дронов-камикадзе и при движении бронетехники в приграничье. В июне минобороны США продлило контракт с американским предпринимателем Илоном Маском по использованию интернет-услуг Starlink на Украине. США продлили соглашение с компанией SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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