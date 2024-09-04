В США выросло число жертв при стрельбе в школе

Четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Уиндер, штат Джорджия. Эту информацию передал телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
«Все школы округа Барроу закрыты на неопределенное время, и на территории образовательных учреждений усилены меры безопасности», — сообщает CNN. Полиция уже задержала предполагаемого стрелка. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, одному из раненых потребовалась срочная эвакуация на вертолете.
Подробности о состоянии пострадавших пока не уточняются. Ранее телеканал MSNBC сообщал о двух погибших и минимум четырех раненых. Сейчас ФБР присоединилось к расследованию инцидента и оказывает поддержку местной полиции.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Уиндер, штат Джорджия. Эту информацию передал телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Все школы округа Барроу закрыты на неопределенное время, и на территории образовательных учреждений усилены меры безопасности», — сообщает CNN. Полиция уже задержала предполагаемого стрелка. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, одному из раненых потребовалась срочная эвакуация на вертолете. Подробности о состоянии пострадавших пока не уточняются. Ранее телеканал MSNBC сообщал о двух погибших и минимум четырех раненых. Сейчас ФБР присоединилось к расследованию инцидента и оказывает поддержку местной полиции.