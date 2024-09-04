04 сентября 2024

В США выросло число жертв при стрельбе в школе

CNN: число погибших при стрельбе в школе США выросло до четырех
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В результате стрельбы пострадали четыре человека Фото:

Четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Уиндер, штат Джорджия. Эту информацию передал телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Все школы округа Барроу закрыты на неопределенное время, и на территории образовательных учреждений усилены меры безопасности», — сообщает CNN. Полиция уже задержала предполагаемого стрелка. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, одному из раненых потребовалась срочная эвакуация на вертолете.

Подробности о состоянии пострадавших пока не уточняются. Ранее телеканал MSNBC сообщал о двух погибших и минимум четырех раненых. Сейчас ФБР присоединилось к расследованию инцидента и оказывает поддержку местной полиции.

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Четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в школе в городе Уиндер, штат Джорджия. Эту информацию передал телеканал CNN, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Все школы округа Барроу закрыты на неопределенное время, и на территории образовательных учреждений усилены меры безопасности», — сообщает CNN. Полиция уже задержала предполагаемого стрелка. На месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, одному из раненых потребовалась срочная эвакуация на вертолете. Подробности о состоянии пострадавших пока не уточняются. Ранее телеканал MSNBC сообщал о двух погибших и минимум четырех раненых. Сейчас ФБР присоединилось к расследованию инцидента и оказывает поддержку местной полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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