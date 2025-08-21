21 августа 2025

Будапешт готов провести мирные переговоры, но Зеленский туда ехать не хочет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский дал понять, что проведение саммита в Будапеште для него неприемлемо
Зеленский дал понять, что проведение саммита в Будапеште для него неприемлемо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность организовать в Будапеште мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Желание провести саммит в Венгрии подтвердил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Венгрия способна предоставить справедливые и безопасные условия для проведения встречи. Я не знаю другого европейского политика, который мог бы говорить на равных и с американским, и с российским президентами, кроме Виктора Орбана», —сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя нежелание властей Украины проводить саммит в Венгрии. Слова приводит местное Reuters.

Сам Зеленский в своих соцсетях отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Он объяснил свою позицию тем, что Венгрия сохраняет тесные связи с Россией, что делает проведение саммита в венгерской столице затруднительным. Зеленский предложил в качестве альтернативных вариантов Швейцарию, Австрию или Турцию, где уже ранее проходили встречи по российско-украинскому вопросу.

Между тем отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными. Венгерское руководство выступает против вступления Украины в Европейский союз и поставок ей оружия, а также обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства на западе Украины. Ранее транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию был оперативно возобновлен после атаки украинских дронов и восстановления трубопровода. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность организовать в Будапеште мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Желание провести саммит в Венгрии подтвердил глава МИД страны Петер Сийярто. «Венгрия способна предоставить справедливые и безопасные условия для проведения встречи. Я не знаю другого европейского политика, который мог бы говорить на равных и с американским, и с российским президентами, кроме Виктора Орбана», —сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя нежелание властей Украины проводить саммит в Венгрии. Слова приводит местное Reuters. Сам Зеленский в своих соцсетях отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Он объяснил свою позицию тем, что Венгрия сохраняет тесные связи с Россией, что делает проведение саммита в венгерской столице затруднительным. Зеленский предложил в качестве альтернативных вариантов Швейцарию, Австрию или Турцию, где уже ранее проходили встречи по российско-украинскому вопросу. Между тем отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными. Венгерское руководство выступает против вступления Украины в Европейский союз и поставок ей оружия, а также обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства на западе Украины. Ранее транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию был оперативно возобновлен после атаки украинских дронов и восстановления трубопровода. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...