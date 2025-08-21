Будапешт готов провести мирные переговоры, но Зеленский туда ехать не хочет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность организовать в Будапеште мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Желание провести саммит в Венгрии подтвердил глава МИД страны Петер Сийярто.
«Венгрия способна предоставить справедливые и безопасные условия для проведения встречи. Я не знаю другого европейского политика, который мог бы говорить на равных и с американским, и с российским президентами, кроме Виктора Орбана», —сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя нежелание властей Украины проводить саммит в Венгрии. Слова приводит местное Reuters.
Сам Зеленский в своих соцсетях отказался рассматривать Будапешт в качестве площадки для переговоров. Он объяснил свою позицию тем, что Венгрия сохраняет тесные связи с Россией, что делает проведение саммита в венгерской столице затруднительным. Зеленский предложил в качестве альтернативных вариантов Швейцарию, Австрию или Турцию, где уже ранее проходили встречи по российско-украинскому вопросу.
Между тем отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными. Венгерское руководство выступает против вступления Украины в Европейский союз и поставок ей оружия, а также обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства на западе Украины. Ранее транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию был оперативно возобновлен после атаки украинских дронов и восстановления трубопровода.
