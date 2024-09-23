Еще один участник «Времени героев» занял руководящий пост — в Ставрополе

23 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Программа «Время героев» позволила участникам СВО получить управленческие навыки и занять руководящие должности Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Участник программы «Время героев» Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя. Об этом рассказали в пресс-службе проекта. Программа была организована по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе нее участники спецоперации на Украине проходили обучение для получения управленческих навыков. «Участник программы „Время героев“ Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя», — подчеркнули в пресс-службе проекта. Сам участник поделился своими впечатлениями от прохождения обучения. Он рассказал, что «Время героев» смогло дать ему необходимые управленческие навыки. В частности, он изучил работу муниципалитетов. «Изучил структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», — отметил Гурциев. Он добавил, что все навыки, которые участники программы получали в ходе обучения, носили прикладной характер. По его словам, программа дает необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. «Я очень благодарен за возможность внести вклад в развитие родного города. Выражаю благодарность своему наставнику — губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и главе города Ставрополя Ивану Ульянченко», — отметил новоиспеченный первый заместитель главы Ставрополя. Заур Гурицев прошел программу «Время героев» и занял пост первого заместителя главы Ставрополя Фото: пресс-служба «Время героев» Заур Гурциев родился в Ставрополе, был кадровым военным. С 2019 года Заур Гурциев возглавлял центр боевого управления армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, участвовал в спецоперации на Украине. Он является кавалером ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Получил орден «За военные заслуги» за Авдеевку. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью Жукова и медалью Суворова. Гурциев стал одним из 83 участников программы «Время героев». В ходе нее он проходил стажировку, по результатам которой и был назначен на должность первого заместителя главы Ставрополя. Ранее участник программы «Время героев» капитан Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил глава региона Андрей Турчак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник программы «Время героев» Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя. Об этом рассказали в пресс-службе проекта. Программа была организована по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе нее участники спецоперации на Украине проходили обучение для получения управленческих навыков. «Участник программы „Время героев“ Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя», — подчеркнули в пресс-службе проекта. Сам участник поделился своими впечатлениями от прохождения обучения. Он рассказал, что «Время героев» смогло дать ему необходимые управленческие навыки. В частности, он изучил работу муниципалитетов. «Изучил структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», — отметил Гурциев. Он добавил, что все навыки, которые участники программы получали в ходе обучения, носили прикладной характер. По его словам, программа дает необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. «Я очень благодарен за возможность внести вклад в развитие родного города. Выражаю благодарность своему наставнику — губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и главе города Ставрополя Ивану Ульянченко», — отметил новоиспеченный первый заместитель главы Ставрополя. Заур Гурциев родился в Ставрополе, был кадровым военным. С 2019 года Заур Гурциев возглавлял центр боевого управления армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, участвовал в спецоперации на Украине. Он является кавалером ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Получил орден «За военные заслуги» за Авдеевку. Также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью Жукова и медалью Суворова. Гурциев стал одним из 83 участников программы «Время героев». В ходе нее он проходил стажировку, по результатам которой и был назначен на должность первого заместителя главы Ставрополя. Ранее участник программы «Время героев» капитан Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил глава региона Андрей Турчак.