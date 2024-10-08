После израильского удара есть погибшие, передает РИА Новости
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Силы израильских ВВС нанесли мощный удар по зданию в центре Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости. По их данным, в результате удара есть погибшие.
«Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центральном районе Дамаска, есть погибшие и раненые», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. К посту прикреплены соответствующие фото.
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