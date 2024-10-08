Израиль нанес мощный удар по Дамаску, есть погибшие и раненые. Фото

08 октября 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

После израильского удара есть погибшие, передает РИА Новости Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Силы израильских ВВС нанесли мощный удар по зданию в центре Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости. По их данным, в результате удара есть погибшие. Фото: РИА Новости, https://t.me/rian_ru/264415 «Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центральном районе Дамаска, есть погибшие и раненые», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. К посту прикреплены соответствующие фото. Фото: РИА Новости, https://t.me/rian_ru/264415 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силы израильских ВВС нанесли мощный удар по зданию в центре Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости. По их данным, в результате удара есть погибшие. «Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центральном районе Дамаска, есть погибшие и раненые», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. К посту прикреплены соответствующие фото.