Израиль нанес мощный удар по Дамаску, есть погибшие и раненые. Фото

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После израильского удара есть погибшие, передает РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Силы израильских ВВС нанесли мощный удар по зданию в центре Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости. По их данным, в результате удара есть погибшие.

Фото:

«Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центральном районе Дамаска, есть погибшие и раненые», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. К посту прикреплены соответствующие фото.

Фото:

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Силы израильских ВВС нанесли мощный удар по зданию в центре Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости. По их данным, в результате удара есть погибшие. «Израильские ВВС нанесли удар по зданию в центральном районе Дамаска, есть погибшие и раненые», — сообщает РИА Новости в своем telegram-канале. К посту прикреплены соответствующие фото.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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