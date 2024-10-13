В Подмосковье мать попыталась убить уксусом двухлетнего ребенка

Следователи в Подмосковье расследуют дело о попытке матери убить своего двухлетнего сына. Инцидент произошел в городе Подольске. По данным регионального управления Следственного комитета (СК) России, женщина пыталась накормить ребенка уксусом, налив его в детскую бутылочку.
«Гражданка Таджикистана напоила двухлетнего сына из детской бутылочки заранее перелитой в нее пищевой уксусной кислотой», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что ребенок получил тяжелые ожоги. Сына и его мать, которая также попробовала эту жидкость, срочно госпитализировали.
Дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, заключили в СК.
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