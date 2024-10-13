В Подмосковье мать попыталась убить уксусом двухлетнего ребенка

В Подмосковье мать напоила двухлетнего сына уксусной кислотой
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СК расследует попытку гражданки Таджикистана убить своего сына
СК расследует попытку гражданки Таджикистана убить своего сына Фото:

Следователи в Подмосковье расследуют дело о попытке матери убить своего двухлетнего сына. Инцидент произошел в городе Подольске. По данным регионального управления Следственного комитета (СК) России, женщина пыталась накормить ребенка уксусом, налив его в детскую бутылочку.

«Гражданка Таджикистана напоила двухлетнего сына из детской бутылочки заранее перелитой в нее пищевой уксусной кислотой», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что ребенок получил тяжелые ожоги. Сына и его мать, которая также попробовала эту жидкость, срочно госпитализировали.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, заключили в СК.

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Следователи в Подмосковье расследуют дело о попытке матери убить своего двухлетнего сына. Инцидент произошел в городе Подольске. По данным регионального управления Следственного комитета (СК) России, женщина пыталась накормить ребенка уксусом, налив его в детскую бутылочку. «Гражданка Таджикистана напоила двухлетнего сына из детской бутылочки заранее перелитой в нее пищевой уксусной кислотой», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что ребенок получил тяжелые ожоги. Сына и его мать, которая также попробовала эту жидкость, срочно госпитализировали. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего. Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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