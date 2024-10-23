Литва расторгла соглашение с РФ о торговле, действовавшее 30 лет: в чем суть документа

Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения о торговом судоходстве с РФ. Договор был подписан в 1993 году и действовал более 30 лет. В чем суть документа и какие возможности открывались перед странами — в материале URA.RU.
30-летнее соглашение прекратило существование
Правительство Литвы согласилось расторгнуть соглашение о торговом судоходстве с Россией, объяснив это тем, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно. Договор был заключен между Россией и Литвой в 1993 году, а вступил в силу в 1994-м.
Что такое соглашение о морской торговле
Документ призывает участников оказывать содействие свободе торгового мореплавания. Стороны должны воздерживаться от любых вмешательств, которые могут негативно сказаться на нормальном функционировании международного судоходства.
Какие возможности открывались перед странами
В статье №15 договора указано, что в случае кораблекрушения или другого бедствия судно, его экипаж, пассажиры и груз могут воспользоваться рядом льгот и привилегий. Вещи, спасенные с судна, не подлежат таможенным пошлинам, если только они не предназначены для использования или потребления.
В соглашении также прописано, что владелец одного из удостоверений личности моряка может без визы сойти на берег и временно находиться в портовом городе в соответствии с местными правилами. В порту сотрудники могут покинуть свое судно, на котором они завершили работу, и перейти на другое для продолжения трудовой деятельности или для проезда к новому месту работы. Кроме того, члену экипажа разрешается находиться на территории другой страны в течение времени, необходимого для лечения.
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