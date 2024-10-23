Литва расторгла соглашение с РФ о торговле, действовавшее 30 лет: в чем суть документа

Литва расторгла соглашение о торговле с Россией, действовавшее 30 лет

24 октября 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Литва расторгла договор с Россией о торговом судоходстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения о торговом судоходстве с РФ. Договор был подписан в 1993 году и действовал более 30 лет. В чем суть документа и какие возможности открывались перед странами — в материале URA.RU. 30-летнее соглашение прекратило существование Литва разорвала договор о судоходстве с Россией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство Литвы согласилось расторгнуть соглашение о торговом судоходстве с Россией, объяснив это тем, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно. Договор был заключен между Россией и Литвой в 1993 году, а вступил в силу в 1994-м. Что такое соглашение о морской торговле Документ призывает участников оказывать содействие свободе торгового мореплавания. Стороны должны воздерживаться от любых вмешательств, которые могут негативно сказаться на нормальном функционировании международного судоходства. Какие возможности открывались перед странами Соглашение подразумевало льготы и привилегии для членов экипажа Фото: Илья Московец © URA.RU В статье №15 договора указано, что в случае кораблекрушения или другого бедствия судно, его экипаж, пассажиры и груз могут воспользоваться рядом льгот и привилегий. Вещи, спасенные с судна, не подлежат таможенным пошлинам, если только они не предназначены для использования или потребления. В соглашении также прописано, что владелец одного из удостоверений личности моряка может без визы сойти на берег и временно находиться в портовом городе в соответствии с местными правилами. В порту сотрудники могут покинуть свое судно, на котором они завершили работу, и перейти на другое для продолжения трудовой деятельности или для проезда к новому месту работы. Кроме того, члену экипажа разрешается находиться на территории другой страны в течение времени, необходимого для лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Литвы одобрило предложение об одностороннем расторжении соглашения о торговом судоходстве с РФ. Договор был подписан в 1993 году и действовал более 30 лет. В чем суть документа и какие возможности открывались перед странами — в материале URA.RU. Правительство Литвы согласилось расторгнуть соглашение о торговом судоходстве с Россией, объяснив это тем, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно. Договор был заключен между Россией и Литвой в 1993 году, а вступил в силу в 1994-м. Документ призывает участников оказывать содействие свободе торгового мореплавания. Стороны должны воздерживаться от любых вмешательств, которые могут негативно сказаться на нормальном функционировании международного судоходства. В статье №15 договора указано, что в случае кораблекрушения или другого бедствия судно, его экипаж, пассажиры и груз могут воспользоваться рядом льгот и привилегий. Вещи, спасенные с судна, не подлежат таможенным пошлинам, если только они не предназначены для использования или потребления. В соглашении также прописано, что владелец одного из удостоверений личности моряка может без визы сойти на берег и временно находиться в портовом городе в соответствии с местными правилами. В порту сотрудники могут покинуть свое судно, на котором они завершили работу, и перейти на другое для продолжения трудовой деятельности или для проезда к новому месту работы. Кроме того, члену экипажа разрешается находиться на территории другой страны в течение времени, необходимого для лечения.