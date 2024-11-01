Над шестью регионами России уничтожено 88 беспилотников: карта СВО на 1 ноября

За минувшие сутки российские системы ПВО отразили атаку 88 беспилотников ВСУ над шестью регионами РФ. В Курской области десантники группы «Север» захватили дамбу, заняв стратегически важную высоту. В то же время ВСУ испытывают серьезные поражения в боях на юге Донбасса. Ход военных действий и карта спецоперации на 1 ноября — в материале URA.RU.
Удары ВСУ по регионам России
В ночь на 1 ноября российские военные сбили 88 беспилотников ВСУ над шестью регионами РФ. В Минобороны РФ отметили, что системы ПВО днем сбили 67 БПЛА, ночью — 21.
Над Брянской областью было сбито 22 дрона ВСУ. Один из них атаковал многоквартирный дом в Брянске, в результате чего пострадал мирный житель и повреждены окна и фасад здания.
В Башкортостане три беспилотника атаковали промышленные предприятия ТЭК: один упал на территории завода, повредив стекла, два других приземлились в промзоне без жертв. В том числе системы ПВО уничтожили беспилотники над Курской и Орловской областями, Азовским морем и Крымом.
Курское направление
В Курской области российские десантники группы «Север» взяли под контроль дамбу, заняв стратегически важную высоту. Об этом рассказал старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима».
Кроме того, расчеты БПЛА с помощью FPV-дронов атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ в курском приграничье. Оператор с позывным «Буратино» отметил, что успешно проводимые операции облегчают работу штурмовых групп ВДВ.
Также экипажи истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие в приграничных районах Курской области. В оборонном российском ведомстве отметили, что с помощью комплекса авиационного вооружения самолет обнаружил объекты ПВО противника.
В селе Крупец Курской области, освобожденном в середине августа, прошли ожесточенные бои с ВСУ. Замкомандира роты с позывным Клинцы сообщил, что украинские войска пытались закрепиться на данном участке фронта, но не смогли противостоять российским бойцам. «Морпехи ВС РФ продвинулись далеко и продолжают давить противника», — отметил командир.
Запорожское направление
Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили украинскую пехоту на ореховском направлении в Запорожской области с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот», сообщило Минобороны РФ. Используя квадроцикл, они быстро выдвинулись на позиции и нанесли удары по ВСУ. Один из налетов привел к потере около пяти украинских военнослужащих.
В населенном пункте Каменское операторы БПЛА уничтожили пункты дислокации противника, его спутниковые тарелки и технику. Это подтверждают кадры с российскими штурмовыми группами в населенном пункте, передает telegram-канал «Два майора».
Покровское направление
В октябре ВС РФ добились значительно продвижения на всех участках фронта, установив рекорд с лета 2022 года, сообщает газета New York Times. В частности, к концу октября российской армии удалось установить контроль над такими значимыми пунктами, как Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье на покровском направлении. Это нанесло серьезный ущерб украинской армии. Сейчас российские войска после закрытия «кармана» в районе Кураховки и Зоряного ведут накаты в районе населенных пунктов Волченка и Ильинка.
Кроме того, саперы группировки войск «Восток» проводят разминирование освобожденных населенных пунктов ДНР с использованием беспилотников. Они аккуратно обследуют территорию и дистанционно обезвреживают взрывоопасные предметы. Часто проверенные территории вновь минируются противником с помощью БПЛА.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении ВС РФ ведут зачистку Шахтерского, который находится в 13 километрах от Угледара. Благодаря освобождению Новоукраинки и Ясной Поляны, российская армия создала плацдарм для дальнейшего продвижения на юге Донабасса. На данный момент солдаты ВС РФ проводят операции по выравниванию линии фронта.
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ испытывают серьезные поражения в боях на юге Донбасса и могут столкнуться с проблемами на других участках фронта. По словам аналитика, украинская оборона может развалиться не только на юге, но и на севере Донбасса, где украинские силы постепенно теряют позиции.
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