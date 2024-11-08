Рэпер Рецидив, призывающий к межнациональной вражде, внесен в список террористов

Баттл-рэпер Рецидив* (настоящее имя Ислам Закиров — прим. URA.RU) внесен в список терротистов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
«Закиров Ислам Батыкович, 24.03.2006 года рождения, город Канск Красноярского края», — следует из перечня, опубликованном Росфинмониторингом. Закирова признали виновным в разжигании ненависти. Бутырский суд Москвы в конце октября назначил рэперу наказание в виде 1,8 года лишении свободы.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично). Ведомство отмечало, что «двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности».
Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Рецидива на батт-площадке. Он зачитал строки, в которых слушатели выявили агрессю по отношению к беременной русской девушке. Рэперы выступали на малоизвестной площадке, однако запись с их встречи быстро распространилась по социальным сетям и привлекло внимание общественности. Отмечается, что Закиров стал первым баттл-рэпером, получившим реальный срок за строчки на баттле.
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