Рэпер Рецидив, призывающий к межнациональной вражде, внесен в список террористов

Рэпер Закиров, призывающий к межнациональной вражде, внесен в список террористов
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Закиров стал первым рэпером, получившим реальный срок за строчки на баттле
Закиров стал первым рэпером, получившим реальный срок за строчки на баттле Фото:

Баттл-рэпер Рецидив* (настоящее имя Ислам Закиров — прим. URA.RU) внесен в список терротистов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. 

«Закиров Ислам Батыкович, 24.03.2006 года рождения, город Канск Красноярского края», — следует из перечня, опубликованном Росфинмониторингом. Закирова признали виновным в разжигании ненависти.  Бутырский суд Москвы в конце октября назначил рэперу наказание в виде 1,8 года лишении свободы. 

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично). Ведомство отмечало, что «двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности».

Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Рецидива на батт-площадке. Он зачитал строки, в которых слушатели выявили агрессю по отношению к беременной русской девушке. Рэперы выступали на малоизвестной площадке, однако запись с их встречи быстро распространилась по социальным сетям и привлекло внимание общественности. Отмечается, что Закиров стал первым баттл-рэпером, получившим реальный срок за строчки на баттле. 

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Баттл-рэпер Рецидив* (настоящее имя Ислам Закиров — прим. URA.RU) внесен в список терротистов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.  «Закиров Ислам Батыкович, 24.03.2006 года рождения, город Канск Красноярского края», — следует из перечня, опубликованном Росфинмониторингом. Закирова признали виновным в разжигании ненависти.  Бутырский суд Москвы в конце октября назначил рэперу наказание в виде 1,8 года лишении свободы.  Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично). Ведомство отмечало, что «двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности». Сообщается, что поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Рецидива на батт-площадке. Он зачитал строки, в которых слушатели выявили агрессю по отношению к беременной русской девушке. Рэперы выступали на малоизвестной площадке, однако запись с их встречи быстро распространилась по социальным сетям и привлекло внимание общественности. Отмечается, что Закиров стал первым баттл-рэпером, получившим реальный срок за строчки на баттле. 
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