Путин обсудил с Токаевым крушение самолета в Актау

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.
«Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что лидеры договорились оставаться в контакте по поводу произошедшего.
25 декабря вблизи казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа. Борт Embraer 190 потерпел крушение, погибло 38 человек. Об этом писал телеканал «Царьград».
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