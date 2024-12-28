Путин обсудил с Токаевым крушение самолета в Актау

Путин с Токаевым обменялись соболезованиями в связи с упавшим самолетом у Актау
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Президенты обменялись соболезнованиями в связи с происшествием.
Президенты обменялись соболезнованиями в связи с происшествием. Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

«Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что лидеры договорились оставаться в контакте по поводу произошедшего.

25 декабря вблизи казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа. Борт Embraer 190 потерпел крушение, погибло 38 человек. Об этом писал телеканал «Царьград».

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле. «Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что лидеры договорились оставаться в контакте по поводу произошедшего. 25 декабря вблизи казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа. Борт Embraer 190 потерпел крушение, погибло 38 человек. Об этом писал телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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