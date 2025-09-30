Путин поздравил президента Абхазии с Днем Победы и Независимости страны

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Абхазии Бадре Гунба по случаю Дня Победы и Независимости страны. В своем обращении российский лидер подчеркнул проявленные народом Абхазии мужество и стойкость в борьбе за право на самостоятельную и мирную жизнь.
«Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», — говорится в телеграмме. Текст опубликован на сайте Кремля.
Путин также подчеркнул, что отношения между Россией и Абхазией продолжают поступательно развиваться на основе союзничества и стратегического партнерства. Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений, а также в поддержании конструктивного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе. В завершение своего послания Владимир Путин пожелал Бадре Гунба крепкого здоровья и успехов, а всему народу Абхазии — мира и благополучия.
В стране 30 сентября отмечается один из важнейших государственных праздников — День Победы и Независимости. Утром этого дня в 1993 году подразделения абхазской армии вошли в Очамчыру, после чего продолжили продвижение в восточном направлении. К вечеру военнослужащие достигли государственной границы с Грузией и водрузили абхазский флаг на Ингурском мосту. Эта победа стала олицетворением мужества, сплоченности и непоколебимой решимости абхазского народа, который отстоял право на свободу и независимость.
