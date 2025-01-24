Западные страны начали искать кандидатуры для замены президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил политический эксперт Владимир Джаралла, это связано с изменением отношения к конфликту.
«Невооруженным глазом видно изменение тональности западных СМИ к Украине и, прежде всего, к Зеленскому, который слишком переоценивает роль марионетки... Его время... подходит к концу, и если он этого вовремя не поймет, то произойдет его замена. Кандидатуры уже прорабатываются достаточно активно», — рассказал Джаралла в беседе с РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп указал ранее на неудачу в урегулировании конфликта на Украине, подчеркнув желание Зеленского продолжать военные действия. Трамп призвал к немедленному завершению конфликта, отметив, что Украина оказалась «опустошена» в результате боевых действий, пишет РТ.
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