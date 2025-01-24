Новые детские пособия с 1 февраля 2025 года: размер ежемесячных выплат

В России с 1 февраля произойдет индексация ряда социальных выплат для семей с детьми. Об этом сообщил доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. В частности, размер материнского капитала увеличится на 7,3 %, что соответствует запланированной инфляции на следующий год.
«Маткапитал на первого ребенка составит 676 тысяч рублей, а на второго — 893 тысячи рублей или 217 тысяч рублей, если выплата на первенца уже была получена», — уточнила Ногайлиева в беседе с «Прайм». Также будут проиндексированы остатки маткапитала после его частичного использования, сохраненные на сертификате.
Помимо этого, увеличится размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Например, минимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2025 году составит 9 227 рублей, а максимальный — 68 995 рублей.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разрабатывает законопроект, предусматривающий введение новых привилегий для семей, имеющих детей. Как заявил министр Антон Котяков, в страховой стаж будут включаться периоды отпуска по уходу за детьми. Он также отметил, что реализация предложенных законодательных инициатив способствовать увеличению сумм пенсионных выплат для родителей из многодетных семей. Эти изменения затронут как будущих, так и нынешних пенсионеров. После официального вступления закона в силу, многодетные родители смогут запросить пересчет своей страховой пенсии через Социальный фонд.
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