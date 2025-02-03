Банки в России стали отказываться от «старых денег»

Российские банки начали отказываться от принятия так называемых «старых денег» для вкладов на выгодных условиях. Это связано с желанием избежать выплаты высоких процентов по вкладам, открытым до повышения процентных ставок. Об этом сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Когда сроки депозитов заканчиваются, люди обращаются в банк с просьбой переоформить вклады под более высокие проценты. В банке им говорят, что это „старые деньги“, а на них новые правила не распространяются», — рассказал Беляев в разговоре с «Ридусом». Он пояснил, что в данной ситуации необходимо снять деньги с банковского счета и удерживать их в течение примерно двух-трех месяцев перед тем, как открывать новый вклад. Альтернативный вариант — внести средства в другой банк, где эти деньги будут рассматриваться как новые.
С 2024 года Центральный банк России зафиксировал значительный рост обращений граждан по вопросам депозитов, что может быть связано с новой практикой банков по обращению со «старыми деньгами». Только за текущий год было получено более двух тысяч жалоб, из которых 554 касались несогласия с начисленными процентами, что значительно превышает показатели прошлого года.
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