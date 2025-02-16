16 февраля 2025

Захарова ответила на призыв Цахкне загнать в угол Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова раскритиковала заявление эстонской стороны
Захарова раскритиковала заявление эстонской стороны Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Захарова иронично заметила, что Россия уже находится в «углу 360 градусов», что является выгодной позицией.

«Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала дипломат в своем telegram-канале. Она также выразила благодарность за выгодную позицию, в которую загнали Россию.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Захарова иронично заметила, что Россия уже находится в «углу 360 градусов», что является выгодной позицией. «Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала дипломат в своем telegram-канале. Она также выразила благодарность за выгодную позицию, в которую загнали Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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