Захарова ответила на призыв Цахкне загнать в угол Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина. Захарова иронично заметила, что Россия уже находится в «углу 360 градусов», что является выгодной позицией.
«Боюсь свести еще одного натовского „геометрика“ с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов», — написала дипломат в своем telegram-канале. Она также выразила благодарность за выгодную позицию, в которую загнали Россию.
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