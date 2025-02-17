В Центробанке объяснили про срок давности цифрового рубля

Цифровой рубль не подвержен срокам давности, что означает, что он не может «сгореть» или утратить свою ценность со временем. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина.
«Цифровой рубль не имеет никакого срока давности, человек вправе потратить эти деньги тогда, когда посчитает нужным. Это, кстати, ответ на вопрос, что через сколько-то дней цифровые рубли сгорят. Нет, конечно», — заявила Бакина в эфире «Первого канала».
Она также опровергла слухи о принуждении граждан к использованию цифрового рубля для бюджетных выплат. Бакина отметила, что цифровой рубль равен обычному рублю и является дополнительным инструментом для платежей. Запуск широкого использования цифрового рубля намечен на 1 июля 2025 года, когда крупнейшие российские банки должны будут предоставить соответствующую инфраструктуру, передает RT.
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