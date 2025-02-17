WP: Европа разместит 25-30 тысяч военных на Украине

Европа оценивает возможность развертывания на Украине от 25 до 30 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается в статье газеты The Washington Post, ссылающейся на информацию от официальных лиц.
«Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил сдерживания из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военные не будут находиться вдоль линии соприкосновения.
В то же время Россия предупреждает о возможной фактической оккупации страны, если Запад развернет на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон. Россия также выдвинула условия для мирного урегулирования конфликта, требуя от Украины отказа от НАТО, вывода ВСУ с новых российских регионов и принятия нейтрального статуса.
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