«Ведомости»: россияне стали чаще жаловаться Москальковой по поводу СВО

За прошлый год уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила свыше 68 тысяч обращений по теме СВО. Это в 2,3 раза больше, чем в 2023 году, указано в докладе омбудсмена об итогах работы.
«В 2024 году Татьяна Москалькова получила свыше 68 100 обращений от участников спецоперации, членов их семей, эвакуированных лиц и жителей приграничных территорий. Годом ранее было 30 000 обращений», — с отчетом уполномоченного по правам человека ознакомились «Ведомости».
Доклад предназначен для депутатов Госдумы. Выступление Москальковой намечено на 26 февраля.
Ранее омбудсмен провела первую четырехстороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а также главами региональных делегаций Международного красного креста. Основной темой стал розыск пропавших без вести в Курской области, передает телеканал 360. В январе Москалькова опубликовала список из 517 фамилий. К середине февраля перечень расширился до почти 2 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.