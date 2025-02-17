17 февраля 2025

«Ведомости»: россияне стали чаще жаловаться Москальковой по поводу СВО

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Татьяна Москалькова раскрыла, сколько жалоб по теме СВО ей пришлось проработать
Татьяна Москалькова раскрыла, сколько жалоб по теме СВО ей пришлось проработать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошлый год уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила свыше 68 тысяч обращений по теме СВО. Это в 2,3 раза больше, чем в 2023 году, указано в докладе омбудсмена об итогах работы.

«В 2024 году Татьяна Москалькова получила свыше 68 100 обращений от участников спецоперации, членов их семей, эвакуированных лиц и жителей приграничных территорий. Годом ранее было 30 000 обращений», — с отчетом уполномоченного по правам человека ознакомились «Ведомости».

Доклад предназначен для депутатов Госдумы. Выступление Москальковой намечено на 26 февраля.

Ранее омбудсмен провела первую четырехстороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а также главами региональных делегаций Международного красного креста. Основной темой стал розыск пропавших без вести в Курской области, передает телеканал 360. В январе Москалькова опубликовала список из 517 фамилий. К середине февраля перечень расширился до почти 2 тысяч.

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За прошлый год уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила свыше 68 тысяч обращений по теме СВО. Это в 2,3 раза больше, чем в 2023 году, указано в докладе омбудсмена об итогах работы. «В 2024 году Татьяна Москалькова получила свыше 68 100 обращений от участников спецоперации, членов их семей, эвакуированных лиц и жителей приграничных территорий. Годом ранее было 30 000 обращений», — с отчетом уполномоченного по правам человека ознакомились «Ведомости». Доклад предназначен для депутатов Госдумы. Выступление Москальковой намечено на 26 февраля. Ранее омбудсмен провела первую четырехстороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, а также главами региональных делегаций Международного красного креста. Основной темой стал розыск пропавших без вести в Курской области, передает телеканал 360. В январе Москалькова опубликовала список из 517 фамилий. К середине февраля перечень расширился до почти 2 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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