Эрик Адамс отказался от переизбрания на пост мэра Нью-Йорка

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о прекращении своей избирательной кампании и отказе от участия в предстоящих выборах мэра города. Об этом он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).
«Несмотря на все то, чего мы достигли, я не могу больше продолжать свою предвыборную кампанию», — приводит слова Адамса ТАСС. Он поблагодарил жителей Нью-Йорка за доверие и подчеркнул важность командной работы, которая позволила реализовать ряд городских инициатив за время его пребывания на посту.
Эрик Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с 1 января 2022 года. До этого он был президентом боро Бруклин и сенатором штата Нью-Йорк, а также более двух десятилетий работал в полиции города, где дослужился до звания капитана, пишет о его биографии Aif.ru. За время своей мэрии он стал вторым подряд демократом на этом посту за 20 лет и вторым темнокожим мэром в истории мегаполиса. В ходе своего срока Адамс уделял внимание вопросам безопасности, реформам городской инфраструктуры и поддержке малоимущих слоев населения.
