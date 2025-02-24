Театр на Ваське в Петербурге обязали вернуть историческую арку

Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск городского комитета по контролю за имуществом (ККИ), обязав Драматический театр на Васильевском восстановить арку в здании «Дом дешевых квартир». Это здание, являющееся частью исторического ансамбля «Дом В. Н. фон Дервиза», было подвергнуто незаконной реконструкции, суд требует восстановить арку. Подробности выдал «Деловой Петербург».
«Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, признав претензии Смольного обоснованными, дал театру 30 дней на приведение здания в его состояние до реконструкции и назначил судебную неустойку 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Впрочем, если театр самостоятельно не исполнит решение, то работами займётся подведомственное ККИ учреждение, но оплатить эти работы должен будет театр», — сообщает «Деловой Петербург».
По информации ККИ, в ходе реконструкции была заложена историческая арка, что привело к изменению объема здания и созданию нового помещения. Такие действия были проведены без необходимых разрешений и согласований. Кроме того, изменения в конструкции здания повлияли на план эвакуации в случае пожара, что создает дополнительные риски для безопасности посетителей и работников театра. Юридические эксперты считают, что шансы театра на успешное апеллирование решения суда минимальны, учитывая четкость и однозначность законодательства в области охраны культурного наследия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.